حبس حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء بالبساتين 4 أيام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإدارة ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء، بدون ترخيص.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تمكنوا من القبض على "أ.ص" 44 سنة صاحب ورشة حداده، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، والاتجار فيها.

ومن خلال الأكمنة تمكن الرائد رامى أيمن الجمل معاون مباحث القسم من القبض عليه، وعثر داخل الورشة على 46 قطعة سلاح أبيض "سنجة، سكين، ساطور"، وشنيور، و2 جاكوش، وقادوم، ومنشار حدادى، وبنسة، ومسن حدادى، و 22 يد خشبية".

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.