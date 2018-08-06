video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء بالبساتين 4 أيام

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:31 م
حبس حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء بالبساتين 4 أيام أسلحة بيضاء -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإدارة ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء، بدون ترخيص.
 
وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تمكنوا من القبض على "أ.ص" 44 سنة صاحب ورشة حداده، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، والاتجار فيها.
 
ومن خلال الأكمنة تمكن الرائد رامى أيمن الجمل معاون مباحث القسم من القبض عليه، وعثر داخل الورشة على 46 قطعة سلاح أبيض "سنجة، سكين، ساطور"، وشنيور، و2 جاكوش، وقادوم، ومنشار حدادى، وبنسة، ومسن حدادى، و 22  يد خشبية".
 
وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط صاحب ورشة حدادة وراء تصنيع الأسلحة البيضاء فى البساتين

نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة

ورشه اسلحه بالبساتين

البساتين

اخبار الجريمه

اخبار البساتين

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة