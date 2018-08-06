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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:30 م
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جهاز تشغيل الخريجين ببورسعيد: 1055 وظيفة متوفرة بمصانع الاستثمار

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:36 م
جهاز تشغيل الخريجين ببورسعيد: 1055 وظيفة متوفرة بمصانع الاستثمار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص عن توافر 1055 فرصة عمل بمنطقة الاستثمار.
 
وتتمثل الوظائف الشاغرة في 340 خياط تبدأ الرواتب به من 1200 إلي 2500 جنيه ، 220 عامل جودة برواتب تبدأ من 1200 إلي 1300 جنيه ، 50 عامل بالأقسام النهائية براتب 1700 جنيه 25عامل بالمغسلة براتب من 1200 فيما أكثر 
 
كما شملت الوظائف 150 عامل مكواة برواتب من 2200 إلي 2250 جنيه ، 50 عامل للتدريب علي الخياطة براتب 1300 جنيه ، 40 عامل تعبئة وتغليف براتب 1700 جنيه ، 175 مساعدين براتب 1700 جنيه وكافة الوظائف السابقة لجميع المؤهلات للفئة العمرية من 16 إلي 40 عاماً.
 
كما يتوافر 5 وظائف لعمال خدمات براتب 1200 جنيه ممن يجيدون القراءة والكتابة والعمر 40 عاماً، وتتمثل الأوراق المطلوبة من الراغبين في التقدم في صورة المؤهل والرقم القومي والموقف من التجنيد للذكور، وعليهم التقدم شخصياً إلي جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة مبني الجناح الغربي الدور الثالث.
 
 
 
 
 

 


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