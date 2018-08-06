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توقيع اتفاقية تعاون فنى وهيكلى بين البنك الزراعى ومؤسسة RIAS وصندوق SANAD

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:43 م
توقيع اتفاقية تعاون فنى وهيكلى بين البنك الزراعى ومؤسسة RIAS وصندوق SANAD توقيع اتفاقية تعاون فنى وهيكلى بين البنك الزراعى ومؤسسة RIAS وصندوق SANAD
كتب - أحمد يعقوب
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في إطار سياسة الإصلاح والتطويرالشامل التى ينفذها  البنك الزراعى المصرى لتطوير أداء كافة قطاعاته للارتقاء بمستوى ونوعية المنتجات التى يقدمها لعملائه ، شهد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة RIAS ، وممثل صندوقSANAD ، وسفير هولندا بالقاهرة، بحضور نواب رئيس البنك الزراعى وممثلى البنك المركزى  الإثنين 6 أغسطس  توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الزراعى بالتعاون مع المؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS التابعة للبنك الهولندى رابو، وصندوق SAND  الألمانى لتنفيذ مشروع الدعم الفنى والهيكلي بالبنك الزراعى فى مرحلته الأولى.

تستهدف هذه الاتفاقية استفادة البنك الزراعى المصرى من خبرات بنك رابو الهولندى - أكبر البنوك  الزراعية فى العالم -  فى دعم خطة الإصلاح والتطوير الشامل التى ينفذها البنك  الزراعي باعتباره أحد البنوك المصرية الرائدة في مجال التنمية، ليصبح الاكثر قدرة على دعم التنمية  الزراعية والريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ سياسة  الشمول المالى اعتمادا على فروع البنك البالغة 1210 المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية ،  تلبي الخدمات المصرفية الشاملة لأكثر من 3 مليون عميل ، ويسعى البنك لزيادتها خلال الفترة القادمة إلى 7 مليون عميل.

وتتضمن اتفاقية التعاون الثلاثية الموقعة بين البنك الزراعي المصري والمؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS  ، وصندوق SANAD  الألمانى ، تقديم الدعم الفنى للبنك الزراعى فى تطوير الموارد البشرية والعمليات والخطة الاستراتيجية ومحفظه المنتجات بالبنك وفق جدول زمنى للاتفاقية يمتد على مدار عام، يتم خلالها تحقيق كافة الأهداف التى يسعى إليها البنك الزراعى وفق مخرجات محددة بجداول زمنية واضحة.

 يذكر  أن صندوق SANAD  لتمويل المشروعات  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأسس عام ٢٠١١ من خلال عدة مؤسسات  مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم بنك التنمية الألماني والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية وبنك التنمية النمساوي ومؤسسات مالية دولية أخرى.

ويقوم الصندوق  بدور فعال فى تقديم المساعدات المالية  للمؤسسات الشريكة فى المنطقة للمساعدة فى بناء قدراتها اعتمادا على ما يتمتع به من قدرات وشبكة متميزة  من المؤسسات الشريكة.


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