توزيع 21 ألف و500 كرتونة مواد غذائية مخفضة "تحيا مصر" على الفقراء بأسيوط

أسيوط - محمود عجمى

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم توزيع 21 ألف و500 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين ومحدودى الدخل بقرى ونجوع المحافظة، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وسط زحام شديد وترحيب من المواطنين، مشيدآ بالدور الذى تلعبه القوات المسلحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الوطن والمواطن سواء من خلال تأمين حدود البلاد أو تيسير الحياة المعيشية على المواطنين داخل الدولة وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل عن طريق تقديم المساعدات المختلفة لهم .

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن توزيع كراتين المواد الغذائية المخفضة على المواطنين يأتى ضمن سلسلة إجراءات إتخذتها المحافظة لتوفير المواد الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، واستهداف الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً، وذلك فى إطار الاستعدادات لحلول عيد الأضحى المبارك، وتكثيف حملات ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين ورؤساء المراكز والأحياء والصحة والطب البيطرى .

وأضاف العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط، إنه تم توزيع الاف الكراتين من المواد الغذائية على المواطنين بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف رجال القوات المسلحة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه للفئات المستحقة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى ورؤساء المراكز والأحياء، مشيراً إلى منافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بمختلف القرى والمراكز والتى توفر احتياجات المواطنين من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المدعمة، بالإضافة إلى الخضار والفاكهة الطازجة والتى يزداد الأقبال عليها قبيل الاحتفالات والأعياد .

وفِى سياق أخر، أسفرت الحملات التموينية والرقابية بقرى ومراكز محافظة أسيوط عن ضبط 400 كجم من الاسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى محملة على سيارة نقل قبل توزيعها على المحلات بمركز ديروط، وذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التموينية مستمرة بالقرى والمراكز وبمداخل ومخارج المحافظة، لمنع تهريب أو الاتجار فى السلع التموينية المدعمة، وضبط كل من تسول له نفسه الإتجار فى السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين .

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إن الحملات المستمرة والمفاجئة بقرى المركز أسفرت عن ضبط سيارة نقل محمل عليها 400 كجم من الأسماك، وبفحصها بواسطة مفتشى الطب البيطرى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، تم توجيه التهمة للمتهمين لمخالفتهم القانون 281 لسنة 1994 "غش وتدليس" لافتا إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين ومفتشى تموين مركز ديروط والطب البيطرى .

كما قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إلغاء كافة الأجازات للأطباء والعاملين بالمجازر قبل وأثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات على الاسواق والمحال التجارية وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى للرد على الإستفسارات وشكاوى المواطنين تعمل على مدار 24 ساعة، بجانب غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز .

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على المجازر ومحال عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك خلال فترة العيد، وذلك بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين بأسيوط، فضلا عن جعل العمل بكافة المجازر بنطاق المحافظة طول اليوم والبالغ عددها 36 مجزر، ويكون الذبح بإشراف مدير المجزر ويتم العمل بالتناوب بين أطباء المجزر.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط إنه يتم عمل حملات بيطرية سرية للتفتيش على محلات الجزارة ومحال بيع وعرض اللحوم خلال فترة العيد، فضلا عن تكليف مديرى الإدارات البيطرية بنطاق المحافظة بشن حملات بيطرية سرية بالإتفاق مع مباحث التموين والشرطة المختصة بنطاق كل مركز، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أى لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه تم وضع خطة للمرور على شوادر بيع اللحوم وفحص جميع الثلاجات بكردون المحافظة، للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية، مشيرا إلى قيام إدارة المجازر بالإشتراك مع إدارة الإرشاد البيطرى بعمل حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بعدم شراء المذبوحات من خارج المجازر الحكومية والتأكد من وجود الأختام على اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط



توزيع كراتين تحيا مصر بأسيوط