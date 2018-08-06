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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:48 م
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تعيين شحاتة شلقامى نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:20 م
تعيين شحاتة شلقامى نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم شحاتة شلقامى
أسيوط محمود عجمى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 358 لعام 2018 بتعيين الدكتور شحاتة غريب محمد شلقامى أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لمدة 4 سنوات.

وأكد غريب شلقامى وضعه مصلحة الطالب على رأس أولوياته خلال منصبه الجديد والسعى على تنفيذ استراتيجية إدارة الجامعة في توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطالب علمياً واجتماعياً وصحياً، والعمل على مواصلة تشجيع الأنشطة الطلابية فى جميع المجالات.

شحاتة غريب تخرج من كلية الحقوق فى الجامعة عام 1993، حيث عين معيداً بالكلية عام 94 ليكمل بالجامعة دراسته العليا ثم سافر فى بعثة علمية إلى فرنسا حصل خلالها على دبلوم الدراسات العملية فى اللغة الفرنسية بجامعة نانت عام 1998، ثم الدكتوراه فى القانون المدنى من جامعة "باريس 1"، بونيتيون بالسربون عام 2002، وتدرج خلال تلك السنوات فى السلم الأكاديمى بجامعة أسيوط إلى أن وصل إلى درجة أستاذ بقسم القانون المدنى عام 2013.

 

كما يشغل الدكتور شحاتة غريب عدداً من المناصب الإدارية الهامة داخل الجامعة والتى تتضمن منصبه كمنسقاً لشئون الجامعات العربية ومشرفاً عاماً على الأنشطة الطلابية منذ 2016، وكذلك رئاسته لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق بالجامعة منذ يوليو 2017، كما يشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى منذ أغسطس 2017.

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شحاتة شلقامى داخل مقر مؤسسة اليوم السابع

 

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شحاتة شلقامى داخل مقر مؤسسة اليوم السابع

 


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