تعرف على خطة تطوير الحديقة المركزية بدمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

تعد الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة المتنفس الوحيد لسكان المدينة واهالى محافظة دمياط لما تضمه من مساحات خضراء ومتنزهات وملاهى مجانيه للأطفال.

وبدأ مسئولو المدينة فى وضع خطة للارتقاء بمستوى الحديقة وتطويرها بالشكل الذى يليق بسكان المدينة.

يقول المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الحديقة المركزية بالمدينة مساحتها 55 فدانا معظمها مساحات خضراء.

وأوضح أن الحديقة مجهزة بدورات مياه وألعاب مجانية وملاهى كهربائية على مساحة 11 ألف متر وبرجولات ومقاعد للجلوس عليها فى كافة الحديقة، مشيرا الى أن الحديقة تستقبل الزوار من سكان المدينة ومن خارجها.

يشير المهندس علاء أبو سمرة رئيس مجلس امناء مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث مقترحات تطوير وتنظيم العمل والانضباط بالحديقة، مضيفا أن اللجنة انتهت الى رفع قيمة تذكرة دخول الحديقة الى جنيهين بدلا من جنيه واحد مع تقديم مقترح لتطوير الحديقة يشمل إنشاء حديقة حيوان مصغرة وانشاء ملعب مفتوح وبحيرات صناعية عليها كبارى خشبية وملعب باتيناج تطرح بالايجار وإنشاء دورة مياه عامة وانشاء منطقة العاب خاصة للاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وانشاء قاعة مناسبات بالمدخل البحرى للحديقة وتدعيم انارة الحديقة وتركيب نظام مراقبة كامل وتدعيم نظام الصوتيات بالحديقة.

كما شملت المقترحات إنشاء معرض دائم عبارة عن 6 محلات خشبية بمساحة 2×3 للمحل الواحد لتقديم خدماته لرواد الحديقة.

وأكد أبو سمرة أنه تم الموافقة على المقترحات السابقة وكذلك مقترح لتحقيق الانضباط ويشمل تحصيل مبالغ مالية عبارة عن 50 جدنيها لكل من يتم ضبطه يقفز من سور الحديقة أو يخالف الآداب العامة وتحصيل 30 جنيها من أى شخص يقوم بقطف الزهور أو إلقاء مخلفات.

وأوضح أبو سمرة انه تم الموافقة على مقترح تنمية موارد الحديقة للصرف منها على اعمال التطوير من خلال الموافقة على اقامة حفلات لأسر طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بإستخدام DJ بمقابل مادى قيمته 500 جنيها و250 جنيها بدون DJ.