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تسمم 14شخصا بالصالحية الجديدة بعد تناول وجبة فاسدة من محل عائلة إخوانية‎

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:13 ص
تسمم 14شخصا بالصالحية الجديدة بعد تناول وجبة فاسدة من محل عائلة إخوانية‎ حالات تسمم - أرشيفية
كتب دينا الحسينى
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تسمم 14 شخصا بعد تناولهم واجبة فاسده بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية.
كان قسم شرطة الصالحية الجديدة قد تلقي إشارة من مستشفي الصالحية العام بوصول 14مصابا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة جبن رومى تم شرائها من بقالة الصباح ملك الإخوانى المحبوس محمد السيد إبراهيم محمد.
 
واتهم المصابين كلا من الإخوانين بلال محمد السيد ومحمد أحمد عبد السلام على ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
 
تحرر المحضر رقم 4436 لسنة 2018 جنح قسم الصالحية الجديدة وتباشر النيابة التحقيقات.
 

 


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