ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس "النقض" فى الجزء الأول من الحركة القضائية

كتبت هدى أبو بكر

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس المجلس، على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض.

وتتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى ندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وأشار مجلس القضاء الأعلى فى بيان سابق له اليوم إلى أن حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف تم خلالها مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية. كما قرر فتح باب التظلمات اعتبارًا من الغد الثلاثاء ولمدة أسبوع.