video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس "النقض" فى الجزء الأول من الحركة القضائية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:05 م
ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس "النقض" فى الجزء الأول من الحركة القضائية دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس المجلس، على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض.

وتتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى ندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وأشار مجلس القضاء الأعلى فى بيان سابق له اليوم إلى أن حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف تم خلالها مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية. كما قرر فتح باب التظلمات اعتبارًا من الغد الثلاثاء ولمدة أسبوع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعدام 48 طن ألبان وعصائر منتهية الصلاحية ضبطت فى حملة مكبرة بالشرقية

اﻷجهزة اﻷمنية تكثف جهودها للوصول لصاحب سيارة انفجار مطلع كوبرى أكتوبر

دار القضاء العالى

محكمة النقض

الحركة القضائية

الحركة القضائية 2018

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة