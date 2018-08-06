تحرير 11 محضرًا للمخابز المخالفة فى حملة تموينية بالقناطر الخيرية بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية بالقناطر الخيرية، برئاسة المحاسب رجب عبد الرازق النقيدى، حملة بيئية وصحية على المخابز بالخرقانية بقطاع شلقان، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئية بالقناطر الخيرية والإدارة الصحية بالقناطر الخيرية وإدارة شئون البيئة بالمجلس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا صحة وبيئية للمخابز مخالفة لعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وعدم وجود سجل بيئي، كما تم ضبط 7 شكائر دقيق مخالفة.

وقد تم أخذ عينات من الدقيق والنخالة من المخابز لفحصها، والتى أكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.