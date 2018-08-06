تجدد المظاهرات فى بنجلاديش للمطالبة بتوفير الأمن بالشوارع

داكا (أ ش أ)

أطلقت قوات الشرطة البنغالية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب الذين يتظاهرون للمطالبة بتوفير الأمن فى الشوارع.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن شهود عيان قولهم أن أعمال العنف اندلعت بعدما قام عدد من الطلاب بإغلاق الطرق فى منطقة رامبورا، بينما اشتبك عدد من الطلاب مع قوات الشرطة فى منطقة باشوندهارا السكنية، ما حدا بقوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كانت مصادمات قد وقعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين فى العاصمة داكا مؤخرا احتجاجا على مصرع طالبين فى حادث مرورى فى 29 يوليو الماضى، ما أسفر عن سقوط 25 جريحا على الأقل فى الاشتباكات.

يشار إلى أن حوادث المرور تؤدى إلى مقتل 12 ألف شخص سنويا فى بنجلاديش بسبب انتشار الفساد والتراخى فى تطبيق قانون المرور والإهمال فى القيادة.