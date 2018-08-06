بيلاروسيا تصف محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى بالإرهاب

مينسك (أ ش أ)

وصفت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم الاثنين، محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أمس الأول بالعمل الإرهابى الصارخ.

وقالت الوزراة - فى بيان، وفق ما نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية - " أن محاولة اغتيال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فى الرابع من أغسطس، والتى أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص، عمل إرهابى وحشى وغير إنساني.. ولن تقبل بيلاروس مثل هذه الأساليب البغيضة فى النضال السياسى".

يذكر أن انفجارا وقع أمس الأول السبت أثناء خطاب مادورو فى عرض عسكرى فى كاراكاس، وبعد الحادث، قال وزير الإعلام الفنزويلى خورخى رودريجيز أن مادورو نجا من محاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار مسلحة، ولم يصب الرئيس بأذى ولكن أصيب سبعة جنود فى الانفجار.

وأدانت عدة دول الهجوم على مادورو وأعربت عن تضامنها مع الفنزويليين.

واتهم الرئيس المعارضة الفنزويلية وكولومبيا بأن لهم دورا فى محاولة الاغتيال، مضيفًا أن بعض الجناة كانوا يقيمون فى الولايات المتحدة، وقد نفت كل من بوجوتا وواشنطن هذه الاتهامات، فى حين أعلنت مجموعة «جنود فانيلا» الفنزويلية مسؤوليتها عن الحادث.