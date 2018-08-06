"بيع قلبك بيع كبدك شوف الشارى مين".. قطر تتحول لمافيا لتجارة الأعضاء البشرية

كتب- هاشم الفخرانى

فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم تنظيم "الحمدين" فى قطر ، فضحت صفحة "قطر يليكس" على تويتر تجارة الأعضاء البشرية التى تقودها الدوحة، مستغلة فقر العمالة الوافدة اليها للعمل فى بناء الملاعب الرياضية التى ستستضيف مونديال 2022 .

وكشفت "قطر يليكس " النقاب عن أن مؤسسة حمد الطبية التى يشرف عليها أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى تجبر المقمين فى الدوحة على التبرع بأعضائهم مستغلة حالتهم المادية الصعبة، حيث استقبلت المؤسسة 300 ألف من العمالة الوافدة للتبرع بالأعضاء فى حين تقوم ببيعها فى مافيا دولية للتجارة بالأعضاء البشرية .

وذكرت "قطر يليكس" أن 15 % من سكان قطر وقعوا بالفعل على وثيقة للتبرع بالأعضاء ، كما نشرت مؤسسة "حمد" الطبيبة نشرات متواصلة للدعوة للتبرع بالأعضاء للإيقاع بضحايا جدد .

والمفاجاة أن هناك أشخاص وقعوا على وثائق للتبرع بمعظم الأعضاء مقابل مبالغ مادية زهيدة، بينما طالبت مؤسسات دولية الدوحة بالتوقف عن هذة التجارة مثل منظمة حقوق الإنسان الدولية وغيرها .