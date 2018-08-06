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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:20 م
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بني سويف تستضيف ورشة عمل حول «توثيق وتسويق الحرف التراثية»

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:55 م
بني سويف تستضيف ورشة عمل حول «توثيق وتسويق الحرف التراثية» جانب من ورشة العمل
بنى سويف : هانى فتحى
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استضافت محافظة بنى سويف ورشة عمل حول «توثيق وتسويق الحرف التراثية» تحت رعاية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، والدكتورة هناء عبدالقادر عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، حيث تنفذ الكلية هذه الورشة ضمن مشروعها، بالتعاون بين صندوق العلوم والتكنولوجيا والمعهد الثقافى البريطاني، لمناقشة الحرف اليدوية بمحافظات مصر الوسطى، وكيفية تنميتها والتغلب على المعوقات والمشكلات التى تتعرض لها الحرف بالمحافظات.
 
حضر الورشة التى أقيمت فعالياتها بمديرية الزراعة، عدد من التنفيذيين وقيادات المحافظة فى مقدمتهم اللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة "نائباً" عن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين، والمحاسب مروان محمد مدير الصندوق الاجتماعى، والأستاذة نهى محمد مدير مكتب التعاون الدولى والرصد الإعلامى بالمحافظة،و الدكتور وحيد عمران بكلية السياحة جامعة الفيوم.
 
وركزت محاور الورشة على أهمية المحافظة على الصناعات و الحرف التراثية من الإندثار، والعمل على دعمها والترويج لها من خلال إقامة معارض داخلية وخارجية، فضلا عن عرض لأهم الحرف التراثية التى تشتهر بها محافظة بنى سويف.

 

 


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