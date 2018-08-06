بـ3 شروط.. لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤيد مقترح تقليص أيام العمل بالحكومة

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، ولكن الموافقة مقترنة بتحقيق 3 شروط، أهما عدم المساس بمستحقات وأجور العاملين وعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال "وهب الله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يوافق على هذا الاقتراح الخاص بتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن مقابل 3 شروط، الأول وهو ألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلا، وعدم الإضرار بالعاملين بالنسبة لترقياتهم وتأميناتهم ومعاشاتهم، والشرط الثانى، ألا تتأثر الخدمة التى تقدم للمواطنين نتيجة تقليلص أيام العمل، والثالث، ألا يؤدى ذلك إلى تقليص عدد العاملين فى الحكومة، مستطردا: "إذا توافرت هذه الشروط نوافق".
وأضاف "وهب الله"، أن تقليص أيام العمل فى الجهات الحكومية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين الخدمة وتقليل ساعات الذروة وعدم الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى، وتدرس اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين.
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء فى حال الاستقرار على اتخاذ قرار نهائى باعتماده، ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى.
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بواسطة:
مصرى
بداية التخلص من الموظفين
هذه التجربة الغرض منها الحصول على برهان وشهادة فعلية أن عدد موظفى الحكومة أكبر من الاحتياج الفعلى وبالتالى لابد من التخلص من 50% من الموظفين على الأقل والعمل لن يتأثر برحيل 50% من الموظفين وبذلك لن يحصل موظفى الدولة على أى تعاطف حين يتم الاستغناء عنهم وضمهم الى قهوة المعاشات وسوف تتحمل المعاشات مبالغ طائلة بخروج الموظفين دفعة واحدة
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بواسطة:
محمد
ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى اية دا
ترشيد انفاق كيف وزيادة انتاجية ازاية ، كيف موظف هيشتغل عدد ساعات اكتر وهيعطى انتاج دا ما بيعطيش انتاج فى عدد الدقائق اللى بيشتغلها ونفس الكلام سمعناه لما جهم يطبقوا السبت اجازة قالوا انتاجية الموظف هتزيد ، عمرى ما الموظف هيشتغل وهو ضامن مرتبة اخر الشهر مهما عمل وما اشتغلش لان القانون لا يجازى الموظف بالرفد بالكتير خصم يوم ولا اثنين من الايام اللى ما بيشتغل فيها . لو عايزين انتاجية صح وتخفيف على المواطنين يبقى الحل فى الحكومة الالكترونية لكل شى فى البلد زى ما دول العالم بتعمل ونلغى طوابير المواطنين وتعنت الموظفين وفسادهم فى كل قطاع فى البلد .
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بواسطة:
الزفتاوي
انتظار وتضييع وقت
قبل التفليص كثيرا ما وجدنا ازحام وطوابير ومعاناه لقضاء الخدمة فما بالك بعد تقليص ايام العمل لاشك ان الزحام والإرتباك سيكون أشد وتأخير الخدمة.
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بواسطة:
حسن
وأين مصلحة المواطن
شروط مستفزة وكأن الموظف تم تعيينه من أجل أن يستلم راتب وليس من أجل أن يقوم بعمل وفى المقابل يستلم راتب النائب أشترط 3 شروط أخرهم هو أداء العمل وخدمة المواطن ، يا أيها النائب ترتيبك للشروط يدل على عدم الوعى وقلة الخبرة ، الناس تشتكى جدا موظفى الحكومة من أدائهم السىء جدا وهذا لايختلف عليه أثنين ولا أنت ليك رأى أخر ، مصالح الناس أهم من كل شىء وليست مصلحة الموظف هى الأهم .
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بواسطة:
محمد حسام
أجازات ومرتبات وترقيات وتأمينات ومعاشات مقابل عدم العمل
صباح الخير يا سيادة النائب. شروط عجينة..يعني تطلب قيامنا بسداد مرتبات مقابل أجازات و تأمينات ومعاشات وترقيات ووعدم تأثر الخدمة ( أي تظل سيئة كما هو ) غير موجودة أصلاً. أتقوا الله. المفروض الناس هذه تعمل 8 أيام في الاسبوع لتعويض ساعات أهدارهم للعمل مش نمنحهم مكافأة لعدم العمل. موظفي الحكومة والجهاز الأداري بالدولة غيروا مواعيد العمل فعلياً و جعلوه من 9 أو 9.30 حتى الساعة 1 . هذا أن وجدت الموظف أصلاً والمواطن يتحرق هو ومصلحته.
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بواسطة:
Yossry Helal
قرار فاشل
الموظفين و هما بيشتغلو خمس ايام المواطن لا يحصل على ادنى مستوى للخدمة تخيل بقى وهما بيشتغلو اربعة بس؟؟؟؟؟؟ وكمان لما يكون اجازة فى ساعة الذروة مش هيخرجو مع اولادهم يتفسحو بما انهم فى اجازة؟؟؟؟؟؟؟ لكى الله يا مصر!!!!!!!!!!!!!!!