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بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:13 م
بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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