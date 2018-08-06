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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:16 ص
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بدء مؤتمر مهاب مميش احتفالًا بالذكرى الـ3 لافتتاح قناة السويس الجديدة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:16 ص
بدء مؤتمر مهاب مميش احتفالًا بالذكرى الـ3 لافتتاح قناة السويس الجديدة الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – السيد فلاح و صبرى غانم
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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
 
ومن المقرر، أن يعقب المؤتمر الصحفى زيارة بحرية، ثم زيارة لأنفاق قناة السويس.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلم كبير بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسى، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
 
 

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