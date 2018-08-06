بدء إنتاج الغاز من مشروع "9ب" منتصف أكتوبر بطاقة 100 مليون قدم يوميا

كتب أحمد أبو حجر

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التابعة لوزارة البترول عن بدء الإنتاج من أول بئرين بمشروع المرحلة (9ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من حفر باقى الآبار والبالغ عددها 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين فى الربع الثالث من 2019 للوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يومياً.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن تنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة فى البحر المتوسط يمضى بوتيرة سريعة بالتعاون بين الوزارة والشركاء الأجانب فى هذه المشروعات، والتى ستساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى تدريجياً، وأن المتابعة مستمرة لسرعة الانتهاء من برامج حفر الآبار الجديدة لإنتاج الغاز، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.

وتتولى العمليات شركة رشيد للبترول التى تم إنشائها 1999 م بعد الإعلان عن اكتشاف حقل سكاراب سافرون (700 م تحت سطح الماء) لتتولى عمليات الاستكشاف وتنمية الحقل نيابة عن المساهمين فى منطقة امتياز غرب الدلتا من ناحية وشركة شل العالمية وبتروناس الماليزية من جهة اخرى، متضمنة عمليات ادارة المحطة البرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 807 ملايين دولار.