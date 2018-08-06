اﻷجهزة اﻷمنية تكثف جهودها للوصول لصاحب سيارة انفجار مطلع كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻷجهزة اﻷمنية، تحرياتها الموسعة للوصول الى صاحب السيارة التى وقع بها انفجار صباح اليوم الاثنين، الذى أدى الى تحطم سيارة ملاكى وتهشم ميكروباص و3 سيارات و6 لوحات إعلانات وإصابة 9 أشخاص بمطلع كوبرى أكتوبر.

فيما يستعد خبراء المعمل الجنائى لكتابة تقرير شامل حول الواقعة لمعرفة سواء كان الحادث جنائى أم لا بعد فحص العينات التى حصلوا عليها اثناء المعاينة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر، بوقوع انفجار فى سيارة ملاكى نتج عنه كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.