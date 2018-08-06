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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:52 ص
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اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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 تستكمل الدائرة 11 إرهاب،  بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، سماع الشهود قضية محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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