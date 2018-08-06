المقاومة اليمنية المشتركة تحبط محاولة تسلل للحوثيين فى الحديدة

صنعاء (أ ش أ)

أحبطت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربى اليوم الاثنين، محاولة تسلل لميليشيات الحوثى فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة .

وذكرت مصادر ميدانية يمنية - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية" - أن اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية شمالى مدينة التحيتا، إثر تصدى القوات المشتركة لمحاولة تسلل للحوثيين عبر المزارع من جهة مصنع التمور، وأخرى من شرق المدينة .

وقصفت طائرات التحالف تعزيزات للحوثيين فى الطريق المؤدى إلى مدينة زبيد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما واصلت الغارات على مواقع وتجمعات للحوثيين فى قرى التحيتا وزبيد .

من ناحية أخرى، تستمر المعارك بين قوات المقاومة وعلى رأسها ألوية العمالقة من جهة، وبين ميليشيات الحوثى من جهة أخرى، على أطراف مركز مديرية الدريهمى فى الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتواصل ميليشيات الحوثى اقتحام منازل المواطنين والتمركز داخلها، وشن حملات اختطاف واسعة فى مدينة الدريهمي، ومنع المدنيين من مغادرة المدينة .