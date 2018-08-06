المتحدث باسم البترول: استثمارات حقل ظهر 11 مليار دولار.. فيديو

كتب سمير حسنى

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن حقل ظُهر مشروعًا قوميًا، تصل استثماراته إلى 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تضع آمالًا كبيرة عليه، لأنه أكبر حقل غاز يتم اكتشافه فى منطقة البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، فى مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك لجنة عليا برئاسة وزير البترول لمتابعة جميع مراحل المشروع عن كثب، لذلك تم وضع برنامج لمتابعة هذه المراحل.

وكشف حمدى عبد العزيز، عن أن إنتاج الحقل من الغاز سيصل قبل عيد الأضحى إلى 1.750مليون قدم مكعب فى اليوم، ومع حلول سبتمبر سيصل الإنتاج إلى 2 مليار قدم مكعب فى اليوم.

وأكد "عبد العزيز"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى سيؤدى إلى إيقاف استيراد الغاز المسال، ما يساهم فى تخفيف العجز عن الميزانية وتوفير العملة الصعبة.