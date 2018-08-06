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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:00 م
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المالية: 500 حاوية بميناء سفاجا ترفض سداد الجمارك وسنطبق القانون

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:31 م
المالية: 500 حاوية بميناء سفاجا ترفض سداد الجمارك وسنطبق القانون الدكتور محمد معيط وزير المالية
شرم الشيخ - عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما يزيد عن 500 حاوية ترفض سداد الرسوم الجمركية المستحقة فى ميناء سفاجا، مؤكدا ضرورة الإلتزام بتطبيق القانون وفحص هذه الشاحنات، وسداد الضريبة الجمركية بالكامل.

وأضاف معيط فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، أن القانون يطبق على الجميع، وسيتم تحصيل حقوق الخزانة العامة، مؤكدا أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر منذ عام 2008، وتأجل حتى بدأ تطبيقه عمليا منذ عام 2013، موضحا أن الضريبة دستورية ونحن ملتزمون بها.

 


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