video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"القضاء الأعلى" يرقى 975 مستشارا.. والتظلم من التنقلات غدا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:02 م
"القضاء الأعلى" يرقى 975 مستشارا.. والتظلم من التنقلات غدا المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
إضافة تعليق
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، في جلسته، اليوم، ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، و322 إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.
 
وقال المستشار يحيى خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس نظر خلال جلسته، حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف، والتي روعي فيها كل من "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
 
وأضاف أن التظلمات من الحركة القضائية، تبدأ، اعتبارا من الغد، ولمدة أسبوع، بحيث تنتهي فى 13 أغسطس الجاري.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: مجلس القضاء الأعلى وافق على حركة مساعدى وزير العدل

5 قواعد وضعها مجلس القضاء الأعلى فى ترقيات وتنقلات القضاة.. تعرف عليها

تغييرات جديدة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى سبتمبر المقبل

اخبار الحوادث اليوم

اخبار المحاكم اليوم

ترقية مستشار

مجلس القضاء الأعلى

اخبار مصر اليوم

القضاء المصرى




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة