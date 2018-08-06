"القضاء الأعلى" يرقى 975 مستشارا.. والتظلم من التنقلات غدا

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، في جلسته، اليوم، ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، و322 إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وقال المستشار يحيى خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس نظر خلال جلسته، حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف، والتي روعي فيها كل من "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وأضاف أن التظلمات من الحركة القضائية، تبدأ، اعتبارا من الغد، ولمدة أسبوع، بحيث تنتهي فى 13 أغسطس الجاري.