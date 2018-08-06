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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:27 م
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القبض على طالب تسبب فى مصرع شقيقين بالطالبية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:22 م
القبض على طالب تسبب فى مصرع شقيقين بالطالبية حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على قائد سيارة ملاكى، لاتهامه بالاصطدام بشقيقين، ما أسفر عن مصرعهما بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بصدم قائد سيارة ملاكى لشقيقين "عبد الله.أ، "63 سنة، و"عبد السلام"، أثناء توقفهما بجانب الطريق، ما أسفر عن مصرعهما، بالإضافة إلى اصطدامه بـ5 سيارات.
 
تبين بعد إجراء التحريات أن " على. أ" 19 سنة طالب وراء ارتكاب الواقعة، وهروبه عقب الحادث، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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