الصحة: 9 مصابين ولا وفيات فى حادث اشتعال سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى ملاكى، أسفر عن اشتعال السيارتين، بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، أسفر حتى الآن عن إصابة 9 أشخاص ولا وفيات.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة فى بيان الآن، أنه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى العجوزة و6 مصابين عن طريق الأهالى لمستشفى السلام، كما تم تحويل 4 حالات من السلام إلى القصر العينى.

وأضاف أنه لايوجد وفيات حتى الآن وجميع الإصابات حروق بسيطة وتصل إلى متوسطة أحيانا وحالة المصابين مستقرة .