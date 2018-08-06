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الصحة: وفاة ثانى حاج مصرى فى السعودية نتيجة أزمة قلبية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:50 ص
الصحة: وفاة ثانى حاج مصرى فى السعودية نتيجة أزمة قلبية حجاج - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة ثانى حاج بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، نتيجة أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، وذلك فى مستشفى أجياد بمكة المكرمة.
 
 
وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج يدعى محمود إبراهيم عبد الكريم منصور، يبلغ من العمر 61 عاما من محافظة الإسماعيلية، وهو يتبع حج القرعة، لافتا إلى أنه أثناء أدائة مناسك العمرة فجر اليوم تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى مع محاولة إجراء الإنعاش القلبى الرئوى، ولكن دون جدوى وتوفى بالمستشفى.
 
 
وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
 

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السعودية

الحجاج




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