الصحة: نقل مصابى حادث الدقى إلى مستشفى العجوزة ..ولا وفيات

كتب سمير حسنى - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى

قالت هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إصابات حادث منطقة الدقى متوسطة وتم التعامل معها، مشيرة إلى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى العجوزة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، عدم وجود وفيات فى الحادث، وتقديم كل الدعم والعلاج اللازم للحالات المصابة.

كان الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف، قال أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع انفجار بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، مشيرا إلى إنه تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم للمستشفيات، مضيفا أن سيارات الإسعاف مستمرة فى نقل المصابين.