video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: نقل مصابى حادث الدقى إلى مستشفى العجوزة ..ولا وفيات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:11 ص
الصحة: نقل مصابى حادث الدقى إلى مستشفى العجوزة ..ولا وفيات تفحم الميكروباص
كتب سمير حسنى - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى
إضافة تعليق

قالت هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إصابات حادث منطقة الدقى متوسطة وتم التعامل معها، مشيرة إلى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى العجوزة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، عدم وجود وفيات فى  الحادث، وتقديم كل الدعم والعلاج اللازم للحالات المصابة.

كان الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف، قال أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع انفجار بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، مشيرا إلى إنه تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم للمستشفيات، مضيفا أن سيارات الإسعاف مستمرة فى نقل المصابين.

 

 

 

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (1)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (2)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (3)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (4)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (5)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (6)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (7)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (8)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (9)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (10)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (11)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (12)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (13)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (14)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (16)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (17)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (18)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (19)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (20)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (21)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (22)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (23)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (24)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (25)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (26)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (27)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (28)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (29)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (30)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (31)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (32)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (33)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (34)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (35)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (36)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (37)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (38)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (39)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (40)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (41)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (42)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (43)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (44)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (45)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (46)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (47)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (48)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (49)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (50)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (51)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (52)
 
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (1)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (2)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (3)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (4)
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (5)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (6)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (7)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (8)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (9)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (10)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (11)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (12)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (13)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (14)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (15)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (16)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (17)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (18)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يغلق البطل أحمد عبد العزيز للقادم لمطلع أكتوبر بسبب انفجار سيارة

انتقال فريق من نيابة الدقى لمعاينة موقع انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر

تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب حريق سيارة المهندسين

انفجار الدقى

الدقى

مستشفى العجوزة




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة