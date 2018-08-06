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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:24 م
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السفارة السعودية بالقاهرة: 78 ألف تاشيرة حج لمصر هذا العام

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:23 م
السفارة السعودية بالقاهرة: 78 ألف تاشيرة حج لمصر هذا العام حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ
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أكد السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن المملكة العربية السعودية، تسخر كافة إمكانياتها، فى سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، بداية من تيسير الحصول على تأشيرات الحج فى سفاراتها المختلفة حول العالم، مروراً بأداء الشعائر فى طمأنينة وسكينة، وانتهاء بالعمل على عودة الحجيج سالمين إلى بلادهم.

وفى هذا السياق، أشار نقلى إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة لا تدخر جهداً فى توفير كافة التسهيلات للمصريين الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام.


من جانبه، قال محمد السبيعى رئيس القسم القنصلى بسفارة المملكة فى القاهرة إن قنصليات المملكة الثلاث فى القاهرة والإسكندرية والسويس قدموا هذا العام تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بإجراءات استخراج التأشيرات للحجاج المصريين، والوقت المخصص لذلك. 


وكشف السبيعى أن شركة "تسهيل VFS" المعنية بالحصول على بصمة الحاج أضافت نحو 15 فرعاً فى كافة أنحاء الجمهورية ليبلغ مجموع فروعها 26 فرعاً، موزعين على المحافظات المصرية المختلفة. كما ضاعفت عدد ساعات العمل لدى مكاتبها لتبدأ فى الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، مع إلغاء عطلة نهاية الأسبوع، بهدف التيسير على الحجاج المصريين، والحد من التكدس والإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات.


نوه السبيعى إلى ضرورة الانتباه بأن التأشيرات لم تعد تصدر بالشكل التقليدى المعمول به منذ سنوات، حيث تم الغاء اللاصق المطبوع على جوازات السفر وذلك للمرة الأولى هذا العام، وحل محله المسار الالكترونى الجديد، وهو عبارة عن رابط الكترونى يمكن للحاج التأكد من خلاله من حصوله على التأشيرة، بإدخال بياناته فى الأماكن المخصصة لذلك، كما تم تزويد جميع خطوط الطيران بهذا الرابط للتأكد من بيانات الحاج قبل الصعود إلى الطائرة وحصلت جمهورية مصر العربية هذا العام على 78 ألف تأشيرة حج تتضمن 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، فيما يوزع العدد المتبقى بين وزارة الداخلية المسؤولة عن حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعى المسؤولة عن حج الجمعيات.


وأكد رئيس القسم القنصلى بالسفارة السعودية فى القاهرة على أن بعثة الحج المصرية تلقى كل تعاون وترحيب من جانب السلطات السعودية، حيث استضافت المملكة قبل عدة أشهر اجتماعات ضمت رئاسة البعثة المصرية مع مسؤولى وزارة الحج بالمملكة وذلك لتوقيع عقود المعيشة والسكن والانتقالات 


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