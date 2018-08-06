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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:34 م
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الراهب المشلوح "أشعياء المقارى" يحاول الانتحار بالسم بعد تجريده من الكنيسة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:08 م
الراهب المشلوح "أشعياء المقارى" يحاول الانتحار بالسم بعد تجريده من الكنيسة أشعياء المقارى
البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة
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كشف مصدر مقرب من أسرة الراهب المشلوح أشعياء المقارى، أن الراهب حاول الانتحار بتناول مادة سامة، صباح اليوم الإثنين، بعدما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد، قرار تجريده من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

وقال المصدر إنه تم احتجاز الراهب أشعياء المقارى، بالعيادات الطبية بدير الأنبا مقار بوادى النطرون، حيث تم إخلاء سبيله من التحفظ فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة من صباح اليوم الإثنين من جانب النيابة العامة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اعتمدت أمس الأحد، قرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتجريد الراهب أشعياء المقارى من رهبنته وعودته لاسمه العلمانى "وائل سعد تواضروس".

وجاء فى نص بيان الكنيسة: "بعد التحقيق الرهبانى بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، مع الراهب أشعياء المقارى بخصوص الاتهامات والتصرفات التى صدرت عنه والتى لا تليق بالسلوك الرهبانى والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة من الفقر الاختيارى والطاعة والعفة، قررنا تجريد الراهب المذكور وطرده من مجمع دير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادى النطرون (دير الأنبا مقار) وعودته إلى اسمه العلمانى وائل سعد تواضروس وعدم انتسابه إلى الرهبنة مع حثه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته".

 


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