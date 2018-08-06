الرئيس المكسيكى المنتخب: لا أحد سيهددنا بإغلاق الحدود أو ببناء جدار

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قال الرئيس المكسيكى الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الإثنين إن المكسيك لا يمكن تهديدها خلال فترته الرئاسية بإغلاق الحدود، فى تلميح ضمنى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياساته الحدودية.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية - أن أوبرادور قال - خلال اجتماع مع مجموعة من المهندسين اليوم الإثنين، إن "الغرض هو أن المكسيك ستُصبح سلطة وأن علاقة القوة ستتغير.. لا أحد سيهددنا بأنه سيغلق الحدود أو سينشر جنوده على الحدود أو سيبنى جدارا".

وتعهد أوبرادور - لمجموعة المهندسين - بأن المكسيك ستتيح الاستثمار الأجنبى فى قطاع الطاقة، لكنها ستضع ضمن أولوياتها الاستثمار القادم من الدول ذات معدلات الفساد المنخفضة، مضيفا: "نحن متحمسون للعمل مع النرويج والدنمارك".

وأشارت الصحيفة إلى أن أوبرادور من المزمع تعيينه رسميا رئيسا للمكسيك، الأربعاء المقبل، على أن يحلف القسم فى أول ديسمبر القادم، بعد أن فاز فى انتخابات أول يوليو الماضى بـ53% من إجمالى الأصوات فى سابقة من نوعها حيث لم يقترب أى مرشح فى المكسيك من جمع 50% من الأصوات منذ التحول الديمقراطى للبلاد.

جدير بالذكر أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك لوقف تدفق "المجرمين وتجار المخدرات"، حسب وصفه، وبالفعل تم بناء جزء من هذا الجدار ونشر قوات من الجيش الأمريكى على أجزاء من الحدود.