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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:26 م
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الرئيس الفلسطينى يرفض التدخل الكندى فى الشئون الداخلية للسعودية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:35 م
الرئيس الفلسطينى يرفض التدخل الكندى فى الشئون الداخلية للسعودية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
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 أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقوف الشعب الفلسطينى وقيادته إلى جانب الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئيس عباس رفضه وإدانته للتدخل فى الشؤون الداخلية للمملكة الداخلية من أى جهة كانت، معتبرا ذلك مسا بسيادة المملكة على أرضها، وشعبها.

وأكد الرئيس الفلسطيني، رفضه وإدانته للتدخل الكندى فى شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر، وداعيا الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندى فى شؤونها الداخلية.

 

 


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