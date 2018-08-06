الدفاع الجوى السعودى يدمر صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران جنوب المملكة

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دمرت قوات الدفاع الجوى السعودى صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه (نجران)، جنوب السعودية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن مصدر عسكرى - لم تسمه - قوله إن قوات الدفاع الجوى دمرت الصاروخ الباليستى قرابة الساعة 8:40 (بالتوقيت المحلى فى السعودية) بعد دخوله المجال الجوى للحدود السعودية.

وكانت قوات الدفاع السعودى أسقطت - فى 19 يوليو الماضى - صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى صوب جازان، كما أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن قوات الدفاع الجوى للتحالف فى يوم 18 من ذات الشهر أيضا اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى من داخل الأراضى اليمنية على نجران.