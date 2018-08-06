الداخلية السودانية تؤكد اهتمام الدولة بقضايا اللاجئين

وكالات

بحث المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السودانى، مع ممثل المفوض السامى لشئون للاجئين نوريكو يوشيدا، قضايا اللاجئين والسبل الكفيلة بتحسين الخدمة المقدمة لهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان.

وأكد وزير الداخلية اهتمام الدولة بقضايا اللاجئين والعمل على تحسين الخدمات بمعسكرات اللجوء، مضيفا أن السودان يقوم بواجبه كاملا تجاه اللاجئين وأن هنالك فجوة فى احتياجات اللاجئين تقدر بـ 70% مما يحتم على المجتمع الدولى الوقوف مع السودان بالإسراع والاستجابة العاجلة بتقديم الدعم اللازم لهؤلاء اللاجئين، مشيرا لأن السودان يستضيف مجموعات كبيرة من اللاجئين من دول أفريقيا.