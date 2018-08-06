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الداخلية البحرينية: قتل إمام مسجد على يد آسيويين وتقطيعه ووضعه فى أكياس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:23 م
الداخلية البحرينية: قتل إمام مسجد على يد آسيويين وتقطيعه ووضعه فى أكياس إمام المسجد فى البحرين
كتب أحمد جمعة
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أعلنت وزارة الداخلية فى البحرين، العثور على جثة إمام مسجد بن شدة، الشيخ عبدالجليل حمود الزيادى، مقتولا بمنطقة السكراب، وذلك بعد اختطافه من قبل عدد من الآسيويين.

 

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏"القبض على شخص آسيوى (35 عاماً) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جارٍ التعرف على هويته بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

 

وذكرت صحيفة الوطن البحرينية نقلا عن مصادر أن جريمة القتل المروعة حدثت نتيجة خلاف بين الإمام والمؤذن من الجالية البنغالية، حيث كان المؤذن يتاجر بالفيزا على العمال من نفس جنسيته.

 

وأضافت الصحيفة أنه "عندما أبلغ القتيل عبدالجليل حمود، الجهات المختصة فى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالأمر تم إيقاف المؤذن عن العمل، الخميس الماضى، ما دفعه إلى التخطيط للانتقام". وقال المصدر"إن الجثة سيتم تسليمها بعد يومين بعد انتهاء الإجراءات".

 

يذكر أن إمام مسجد بن شدة عبدالجليل حمود قد فقدت عائلته الاتصال به منذ فجر السبت، وذلك بعد ذهابه لأداء صلاة الفجر، واستمرت فى البحث عنه دون جدوى، واستنفرت الأجهزة الأمنية كافة قواها للعثور عليه، قبل أن تكشف ملابسات الجريمة المروعة التى قام بها عدد من الآسيويين.

 

وانتقلت النيابة العامة لموقع الجريمة فى منطقة السكراب، وأجرت المعاينة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

للأسف

مسلم قتل مسلم

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