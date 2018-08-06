الرئيسية أخبار عاجلة الخارجية السعودية: السفير الكندى شخص غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 24 ساعة الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:09 ص وزير الخارجية السعودى عادل الجبير كتب: محمد الأحمدى إضافة تعليق استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، سفيرها فى كندا للتشاور واعتبرت المملكة السفير الكندى لديها شخصا غير مرغوب فيه إضافة تعليق القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018" محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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