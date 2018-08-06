الجارديان تبرز بناء المدن الحديثة حول العالم.. القاهرة الجديدة نموذجا

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مدينة "الدقم" الوليدة فى سلطنة عمان، والتى تقع على بعد 480 كم من العاصمة ، مسقط ، وقالت إن السلطنة تمكنت من تحويل ما كان قرية صيد قبل عام 2011 ، إلى منطقة اقتصادية خاصة يمكنها استيعاب آلاف الأشخاص وجذب السياح وتقليل اعتماد البلاد على النفط.

ونقلت الصحيفة عن حامد سيد الرواحى، أحد سكان المدينة قوله: "المدينة تغيرت بالكامل، قبل خمسة أعوام، لم يكن هناك شيئا، الآن يوجد فنادق وفيلات خمس نجوم، كما أن هناك متاجر ومحلات وأماكن يمكن الذهاب إليها وزيارتها."

وأوضحت الصحيفة أن المدينة لا تزال فى بداياتها، ومع ذلك تم رصف شبكة الطرق السريعة الرئيسية، وتم تشغيل الميناء فى الآونة الأخيرة ، وافتتح فندقان فاخران أبوابهما، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينتقل إلى هذه المدينة 111 ألف شخص فى غضون عامين.

واعتبرت "الجارديان" أن إنشاء مدن جديدة أصبح أمرا شائعا على الصعيد العالمى، مضيفة: "فنحن فى عصر من المدن الجديدة، لاسيما مع وجود أكثر من 200 مدينة حاليا تحت الإنشاء، والكثير من المدن تبنى حاليا فى الصحراء والمناطق النائية فى جميع أنحاء شرق آسيا والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، مثل نوركنت في كازاخستان، وأيلات في أذربيجان، ومدينة كابول الجديدة في أفغانستان، وبغداد الجديدة في العراق، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، والقاهرة الجديدة في مصر، فضلا عن أنه يوجد بالمغرب تسع مدن جديدة ، بينما يوجد بالكويت 12 مدينة.