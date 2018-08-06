التيار المحافظ فى كوريا الجنوبية يطلق تظاهرات لمناهضة بيونج يانج

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية مظاهرات من قبل أنصار التيار المحافظ للإعراب عن تأييدهم للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلا أنهم فى الوقت نفسه رفعوا لافتات مناهضة لكوريا الشمالية.



احد المتظاهرين يلوح بعلم كوريا الجنوبية

واعتبر المتظاهرون أن الرئيس ترامب يعد بمثابة المدافع الأول عن استقلال كوريا الجنوبية، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكى الداعم لبلادهم منذ الحرب الكورية فى الخمسينات من القرن الماضى.



أحد المتظاهرين

ولكن على الرغم من إيمان المحافظين فى كوريا الجنوبية بالولايات المتحدة والرئيس ترامب، إلا أنهم طالبوا بإجراءات أكثر جراءة وقوة تجاه بيونج يانج.



أعلام أمريكا وكوريا الجنوبية تصدرت المشهد



التحية العسكرية من المتظاهرين



المتظاهرين يلوحون بالأعلام الأمريكية الكورية الجنوبية



بعض المشاركين فى التظاهرات



جانب من المظاهرة



متظاهر يضع العلم الأمريكى بجوار علم كوريا الجنوبية على قبعته