"التموين" تبدأ اليوم موسم الأوكازيون الصيفى

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة منعا لخداع المواطنين من العروض الوهمية على أن يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية,

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500 إلى 3500 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تبدأ ما بين 5% إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات .

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد حذر من العروض الوهمية من تخفيضات الأسعار خلال فترة الأوكازيون، لافتا إلى أن إدارة التحريات بالجهاز ستشن حملات مكثفة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن تخفيضات حقيقية فى الأسعار خلال فترة الأوكازيون والتصدى للإعلانات عن أى تخفيضات وهمية تؤدى إلى خداع المواطنين.