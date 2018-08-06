التعليم: لا صحة لزيادة مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم وجود أى زيادات فى مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزارة أن ما تردد من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسى الجديد (2018-2019)، عار تمام من الصحة ، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس.

وأكدت الوزارة أنه لا يجب على أولياء الأمور دفع أى زيادات فى المصروفات إلا فى حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك.

وأوضحت أنه فى حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أى مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

وفى سياق آخر ، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهرى أغسطس الحالى وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفةً أن برنامج التدريب بدأ فى شهر أغسطس الحالى وسينتهى فى شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيداً على المنظومة التعليمية الجديدة.