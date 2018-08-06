video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لا صحة لزيادة مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:22 م
التعليم: لا صحة لزيادة مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات ارشيفية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم وجود أى زيادات فى مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزارة أن ما تردد من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسى الجديد (2018-2019)، عار تمام من الصحة ، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس.

وأكدت الوزارة أنه لا يجب على أولياء الأمور دفع أى زيادات فى المصروفات إلا فى حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك.

وأوضحت أنه فى حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أى مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

وفى سياق آخر ، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهرى أغسطس الحالى وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفةً أن برنامج التدريب بدأ فى شهر أغسطس الحالى وسينتهى فى شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيداً على المنظومة التعليمية الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالإنفوجراف.. تعرف على دعم الدولة للكهرباء

رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الكهرباء والصحة لمتابعة ملفات كل قطاع

الثانوية العامة

زيادة المصروفات الدراسية

مجلس الوزراء

مصر

تقرير الشائعات




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة