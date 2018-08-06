التعليم: لا زيادة بمصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه لا توجد أى زيادة فى مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات، لافتا إلى أنه لا توجد أى دراسة بشأن رفع وزيادة مصروفات المدارس العام الدراسى الجديد.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى مبالغ مالية كبيرة سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد يشهد تطبيق النظام الجديد للتعليم على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وأيضا الصف الأول الثانوى سبتمبر المقبل.