البحرين تؤكد وقوفها مع الرياض فى الخلاف مع كندا

رويترز

قالت البحرين اليوم الاثنين إنها تقف مع الرياض فى خلاف سياسى مع كندا، ورفضت ما وصفته بتدخل أوتاوا فى الشؤون الداخلية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة أى تدخل خارجى فى شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".

وقالت السعودية أمس الأحد إنها ستوقف أي معاملات تجارية أو استثمارية جديدة مع كندا ، بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء في مجال الحقوق المدنية.