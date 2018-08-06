البحرية المصرية تنفذ تدريبات بالبحرين الأحمر والمتوسط مع قوات بريطانية وفرنسية

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريب بحري عابر مع القوات البحرية البريطانية بنطاق البحر الأحمر، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، كما شاركت عدد من القطع البحرية المصرية في تنفيذ تدريب عابر مع القوات البحرية الفرنسية فى نطاق البحر الأبيض المتوسط .

واشتمل التدريب مع الجانب البريطاني العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية لنقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث يعد التدريب على مكافحة الألغام من التدريبات المعقدة والتى تحتاج إلى خبرات ومهارات يتم اكتسابها بالتدريب المستمر لما للألغام البحرية من تأثير على حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية .

كما قامت القطع البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ تدريب بحري بالبحر المتوسط تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تشكيلات الإبحار وتنفيذ تمارين المواصلات نهاراً وليلاً.

جدير بالذكر أن التدريبات المشتركة تساهم فى التعرف على العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين القوات مما يؤكد قدرة وكفاءة المقاتل المصري على مجابهة كافة العدائيات المحتملة، ويؤكد عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري بالبحرين المتوسط والأبيض.