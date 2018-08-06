video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاسترلينى يهوى لأقل مستوى فى 11 شهرا نتيجة مخاوف بشأن الانفصال

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:06 م
الاسترلينى يهوى لأقل مستوى فى 11 شهرا نتيجة مخاوف بشأن الانفصال عملات أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

هوي الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في 11 شهرا اليوم الاثنين في الوقت الذي أدت فيه تصريحات مسؤولين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تأجيج المخاوف بين مستثمري العملات من انفصال بريطانيا دون إبرام اتفاق تجاري.

ومع تبقي أقل من ثمانية أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تتوصل الحكومة البريطانية بعد لاتفاق مع بروكسل.

وكان وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، وهو من المؤيدين البارزين للانفصال في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال في مطلع الأسبوع إن نسبة احتمال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تبلغ 60 %.

وهبط الاسترليني اليوم إلى 1.2954 دولار وهو أقل مستوى منذ 19 يوليو، بانخفاض 0.3 %،  كما نزلت العملة البريطانية 0.2 % مقابل اليورو إلى 89.20 بنس لليورو، وكانت الخاسر الأكبر أمام الدولار بين العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة في لندن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الاثنين 6-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه

اليورو

الاسترلينى

اخبار الاقتصاد

الاتحاد الاوروبي

بريطانيا

بروكسل




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة