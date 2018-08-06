الاسترلينى يهوى لأقل مستوى فى 11 شهرا نتيجة مخاوف بشأن الانفصال

(رويترز)

هوي الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في 11 شهرا اليوم الاثنين في الوقت الذي أدت فيه تصريحات مسؤولين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تأجيج المخاوف بين مستثمري العملات من انفصال بريطانيا دون إبرام اتفاق تجاري.

ومع تبقي أقل من ثمانية أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تتوصل الحكومة البريطانية بعد لاتفاق مع بروكسل.

وكان وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، وهو من المؤيدين البارزين للانفصال في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال في مطلع الأسبوع إن نسبة احتمال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تبلغ 60 %.

وهبط الاسترليني اليوم إلى 1.2954 دولار وهو أقل مستوى منذ 19 يوليو، بانخفاض 0.3 %، كما نزلت العملة البريطانية 0.2 % مقابل اليورو إلى 89.20 بنس لليورو، وكانت الخاسر الأكبر أمام الدولار بين العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة في لندن.