الاحتلال الإسرائيلى يطرد 4 عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

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طردت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، أربع عائلات فلسطينية من خيامها فى خربة يرزة، شرق طوباس، شمال الضفة الغربية، بحجة التدريبات العسكرية.

وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة - فى تصريح اليوم - إن الاحتلال طرد العائلات التى منها مقيم بشكل دائم، وأخرى ترتاد المنطقة لمتابعة ثروتها الحيوانية فى المنطقة، لافتا إلى أن الماشية ظلت فى حظائرها وهو ما يشكل خطرا عليها.

وأشار إلى أن هذه العائلات ستظل بعيدة عن خيامها وثروتها الحيوانية حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي، هذه العائلات بالإخلاء، لثلاثة أيام متفاوتة من هذا الشهر، بحجة التدريبات.

يذكر أن الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مناطق الأغوار سنويا بشكل متكرر للتدريبات، مستفيدين من المساحات الواسعة والمفتوحة فيها.