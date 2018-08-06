الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان تنهى 85% من تجهيزات المدارس للعام الجديد

كتبت منال العيسوى

قالت فاتن فتحى مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية، إن الإدارة أنهت 85% من تجهيزات المدارس للنظام التعليمى الجديد، مؤكدة أن كافة المدارس ستكون على استعداد كامل 100٪ لاستقبال العام على بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت فاتن فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن العمل على تجهيز المدارس ورفع كفاءتها وتدريب المدرسين الذين تم اختيارهم، يتم بالتوازى ونعمل فى كافة الاتجاهات فى آن واحد.

وأكدت مدير الإدارة التعليمية، أن الإدارة اتخذت إجراءات دخول شبكات النت للمدارس الثانوية، وبرامج التعليم للمدارس التى تستقبل الكيجيهات، وكل مدارس الثانوى، والتى يصل عددها إلى 11 مدرسة ثانوى، 4 تعليم عادى، و 3 ثانوى تجريبى، و 4 مدارس خاصة.

وأضافت مدير الإدارة، أن المديرية تتكفل بكل شىء، وأن الأثاث بالفعل موجود بالمدارس، وأنه يتم إعادة ترتيبه فقط، وفى حال وجود عجز أو زيادة المديرية ستقوم بتوفيره، والتعاقد على النت يكون مع شركة الإتصالات من خلال الوزارة .

وشددت فاتن، على العمل على رفع كفاءة المؤسسة التعليمية من مبانى ومعلمين، وتم وضع خطة علاجية لكل مدرسة من حيث الأنشطة والنظام التعليمى لعودة المدرسة لدورها الحقيقى.