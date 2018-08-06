الإحصاء: تشييد المبانى الأكثر فى مشروعات القطاع العام بقيمة 21.6 مليار جنيه

كتبت- هبة حسام

تستحوذ مشروعات تشييد البنايات/ المبانى على النصيب الأكبر من إجمالى المشروعات الإنشائية التى ينفذها القطاع العام/ الأعمال، يليها مشروعات الطرق والسكك الحديدية. بقيمة تجاوزت 21.6 مليار جنيه، نفذ القطاع العام / الأعمال خلال العام المالى 2016/ 2017 مشروعات تشييد لبنايات، والتى استحوذت على 79.8% من إجمالى مشروعاته الإنشائية المنفذة، تلاها مشروعات الطرق والسكك الحديدية بنحو 4.6 مليار جنيه، وبنسبة 16.9% من جملة المشروعات.

وبحسب أحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول المشروعات الإنشائية للقطاع العام/ الأعمال خلال العام المالى 2016/ 2017، استحوذت مشروعات المرافق على أقل نسبة من مشروعات القطاع العام، حيث لم ينفذ القطاع مشروعات فى هذا المجال سوى بقيمة 241 مليون جنيه فقط بنسبة لم تتجاوز 0.89% خلال العام المالى المشار إليه.

وبإجمالى بلغت قيمته 640 مليون جنيه، نفذ القطاع العام/ الأعمال خلال العام المالى 2016/ 2017، مشروعات هندسية وتركيبات لمشروعات أخرى، حيث استحوذت المشروعات الهندسية على نسبة 2.13% من إجمالى مشروعات القطاع الإنشائية المنفذة، فيما استحوذت التركيبات على0.22% فقط.

وطبقاً للنشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تنوعت مشروعات تشييد المبانى التى نفذها القطاع العام/ الأعمال خلال العام المالى المشار إليه، بين مبانى سكنية وأخرى صناعية وغيرهما صحية وتعليمية وإدارية، حيث بلغت قيمة المبانى السكنية المنشأة 3.194 مليار جنيه من إجمالى 21.6 مليار جنيه قيمة مشروعات تشييد البنايات للقطاع العام.

وجاء المبانى الصناعية المنفذة من قبل القطاع العام الأقل قيمة، حيث بلغت قيمتها 112 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المبانى الصحية التى نفذها القطاع العام 433 مليون جنيه من جملة مشروعات التشييد للبنايات المنفذة خلال العام المالى 2016/ 2017.

أما باقى مشروعات القطاع العام الإنشائية –بخلاف تشييد البنايات- فتنوعت بين تنفيذ طرق وكبارى وانفاق بقيمة تجاوزت 11.8 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه، وبين محطات وشبكات مياه وكهرباء ومجارى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لكافة مشروعات القطاع الإنشائية على مدار العام المالى المذكور 27 مليار و 133 مليون جنيه.



تنوع مشروعات القطاع العام خلال العام المالى 2016/ 2017