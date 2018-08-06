استمرار فعاليات اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا (المرحلة الثانية) بدمياط

أعلن علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن استمرار اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا (المرحلة الثانية) فى لعبة الملاكمة بمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية ".

وأشار جاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن لجنة من الاتحاد المصرى للملاكمة تقوم بإجراء الاختبارات والكشف الطبى على اللاعبين وإجراء الاختبارات الطبية والمهارية لهم وبمشاركة مديرية التربية والتعليم بدمياط.