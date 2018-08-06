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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:36 م
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استمرار فعاليات اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا (المرحلة الثانية) بدمياط

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:10 م
استمرار فعاليات اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا (المرحلة الثانية) بدمياط اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا
دمياط ــ معتز الشربينى
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أعلن علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن استمرار اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيا (المرحلة الثانية) فى لعبة الملاكمة بمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية ".
 
وأشار جاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن لجنة من الاتحاد المصرى للملاكمة تقوم بإجراء الاختبارات والكشف الطبى على اللاعبين وإجراء الاختبارات الطبية والمهارية لهم وبمشاركة مديرية التربية والتعليم بدمياط.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحميد طه محافظ دمياط وإشراف هيئة الرقابة الإدارية بدمياط. 
 
 
 
 
 
 

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