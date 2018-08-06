video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع ضحايا حريق كاليفورنيا ل 7 اشخاص

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:55 م
ارتفاع ضحايا حريق كاليفورنيا ل 7 اشخاص حرائق كاليفورنيا
أ ف ب
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه فى "حريق كارفاير" فى كاليفورنيا وهو السادس الأكثر تدميراً الذى تشهده الولاية، ليكون السابع الذى يقتل بسبب الحرائق، بحسب ما أفاد مسؤولون الاحد.

ولا يزال الحريق على بعد 322 كلم شمال سان فرانسيسكو، مشتعلا، بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء فى كاليفورنيا "كالفاير" الاحد ، وبلغت شدة الحريق مرحلة لدرجة تسببت فى اعصار من النار يشبه الأعاصير الهوائية.

وقالت شركة "بي جاى اند اى" للكهرباء ان القتيل هو احد العاملين فيها ويدعى جيروس ايتا ، وقتل فى منطقة نائية من مقاطعة شاستا حيث تعمل الطواقم على إعادة الكهرباء، وقالت الشرطة في بيان "ان سلامة موظفينا وعملائنا هى على رأس أولوياتنا. ونقدم التعازى إلى عائلة وزملاء عضو فريقنا الذى قتل".

واضافت "نحن نعمل مع جهات تطبيق القانون للتحقيق في ظروف الحادث"، وأتى "حريق كار" على 62534 هكتاراً من الأراضى منذ 23 يوليو، وقالت السلطات ان سببه "عطل ميكانيكى في عربة" تسبب فى تطاير شرارات فى ظروف جافة ، وتسبب الحريق في تدمير 1600 مبنى بما فيها ألف منزل، ما يجعل منه سادس أكبر حريق فى تاريخ الولاية الغربية، بحسب مسؤولين.

وتم نشر أكثر من 4200 رجل إطفاء لمكافحة الحريق، إلا أنهم لم ينجحوا سوى في احتواء 41% منه حتى الآن ، ومن بين الحرائق الأخرى التي تشهدها الولاية حريق مجمع ميندوسينو الذي يشمل حريقين وهما "حريق النهر" و"حريق المزرعة".، وتم إجلاء الالاف من مناطق الحريق فى الولاية، وتم منح بعضهم الإذن بالعودة الى منازلهم فى الأيام القليلة الماضية.

وألقى الرئيس دونالد ترامب باللائمة فى الحريق على "قوانين البيئة السيئة" إلا أنه لم يتطرق الى ضحايا الحريق أو الذين تشردوا بسببه ، وكتب فى تغريدة "السبب في أن حرائق كاليفورنيا تضخمت وأصبحت اسوأ هو قوانين البيئة التى لا تسمح باستخدام كميات هائلة من المياه متوفرة حالياً بالشكل الصحيح".

واضاف أن هذه المياه "يتم تحويلها إلى المحيط الهادئ. ويجب أيضا قطع الأشجار لوقف انتشار الحريق"، وكان الرئيس الاميركى أثار غضباً دولياً العام الماضى بانسحابه من اتفاق باريس للمناخ الذى يهدف إلى مكافحة الاحتباس الحرارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعلن حرائق الغابات فى كاليفورنيا "كارثة كبيرة"

صور.. القوات الأمريكية تواصل إطفاء حرائق كاليفورنيا الكارثية

كاليفورنيا

سان فرانسيسكو

حريق كارفاير




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة