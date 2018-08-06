ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار فى شيكاغو إلى 10 أشخاص

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ارتفعت حصيلة ضحايا الحوادث المتفرقة لإطلاق النار التى وقعت فى وقت مبكر من صباح أمس الأحد فى أنحاء مدينة شيكاغو الأمريكية إلى مالا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة العشرات.

وأوضح رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو، فريد والر -حسبما ذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين إن بعض الحوادث ينفذها أفراد العصابات مستغلين التجمعات الكبيرة للمواطنين فى الشوارع ليطلقون النار بطريقة عشوائية عليهم، لا يأبهون بالأشخاص الذين يستهدفوهم.

وتأتى هذه الأحداث بالرغم من تصريحات الشرطة التى أفادت - فى وقت سابق - بأن معدل جرائم العنف قد تراجع بشكل عام فى المدينة الأمريكية، الأمر الذى دفع متظاهرين معادين لأعمال العنف مؤخرًا بقطع الطرق السريعة فى شيكاغو للإعراب عن غضبهم.

ومن المتوقع أن يناقش مفوض شرطة شيكاجو، إيدى جونسون، ما آلت إليه أعمال العنف بالمدينة خلال مؤتمر صحفى سيعقده لاحقًا اليوم.

وكانت أعمال العنف قد بلغت ذروتها خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد حيث وقعت عدة حوادث لإطلاق النار، من بينها حادث وقع فى إحدى ساحات منطقة ساوث سايد بالمدينة وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.