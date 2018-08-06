video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار فى شيكاغو إلى 10 أشخاص

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:34 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار فى شيكاغو إلى 10 أشخاص الشرطة الأمريكية
أ ش أ
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا الحوادث المتفرقة لإطلاق النار التى وقعت فى وقت مبكر من صباح أمس الأحد فى أنحاء مدينة شيكاغو الأمريكية إلى مالا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة العشرات.

وأوضح رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو، فريد والر -حسبما ذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين إن بعض الحوادث ينفذها أفراد العصابات مستغلين التجمعات الكبيرة للمواطنين فى الشوارع ليطلقون النار بطريقة عشوائية عليهم، لا يأبهون بالأشخاص الذين يستهدفوهم.

وتأتى هذه الأحداث بالرغم من تصريحات الشرطة التى أفادت - فى وقت سابق - بأن معدل جرائم العنف قد تراجع بشكل عام فى المدينة الأمريكية، الأمر الذى دفع متظاهرين معادين لأعمال العنف مؤخرًا بقطع الطرق السريعة فى شيكاغو للإعراب عن غضبهم.

ومن المتوقع أن يناقش مفوض شرطة شيكاجو، إيدى جونسون، ما آلت إليه أعمال العنف بالمدينة خلال مؤتمر صحفى سيعقده لاحقًا اليوم. 
وكانت أعمال العنف قد بلغت ذروتها خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد حيث وقعت عدة حوادث لإطلاق النار، من بينها حادث وقع فى إحدى ساحات منطقة ساوث سايد بالمدينة وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مظاهرات فى شيكاغو احتجاجا على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة الأمريكية

احتجاجات عنيفة فى شيكاغو بعد مقتل رجل برصاص الشرطة

الشرطة الأمريكية

أمريكا

شيكاغو




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة