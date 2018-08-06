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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:34 م
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اجراء مسح فيروس سى على 18800 شخص بالوادى الجديد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:26 م
اجراء مسح فيروس سى على 18800 شخص بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد، انتهاء إجراء المسح الشامل لفيروس سي على 18800 شخص على مستوى مراكز المحافظة .

وتبين اكتشاف 194 حالة ايجابية للفيروس وتم تقديم العلاج اللازم لهم  وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على مرض فيروس سى فى مصر  .

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان لها، أن القوافل الطبية اكتشفت وجود 1033 مريض بالضغط المرتفع والسكري على مدار الأشهر الخمسة الماضية منهم 455 مريضا بالسكري و578 مريضا بالضغط المرتفع، اعتبارًا من شهر مارس الماضي من خلال قوافل المسح الطبي الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية من السكر.

وأضافت مشرف أنه يجرى استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية "الضغط والسكر" بجانب المسح الشامل لفيروس سي  وذلك بالقوافل المتمركزة وهي 5 مراكز طبية على مستوى مراكز المحافظة.

ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ  حملة مكبرة لمكافحة الفئران والقوارض على مستوى مراكز المحافظة والتى استهدفت مساحة 2650 فدان أراضى زراعية .

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل زراعة المحافظة فى بيان له أن المديرية والادارات التابعة لها تستكمل أعمال مكافحة آفات النخيل مع اقتراب موعد حصاد البلح كما يجرى ايضا المشاركة فى أعمال مكافحة النمل الابيض وتوزيع المبيدات اللازمة لها بالمجان .

 

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